A cheia do Guaíba obrigou a Estação Rodoviária de Porto Alegre a suspender o funcionamento. As viagens precisaram ser concentradas em outros pontos. O posto de combustível Graal Rota 80, situado no km 80 da BR-290, em Gravataí, na Região Metropolitana, é o local onde, informalmente, os ônibus interestaduais embarcam e desembarcam passageiros enquanto a água não baixa no Centro Histórico da Capital. No local, as pessoas têm acesso a restaurante, banheiros e podem até tomar banho. Oficialmente, a operação foi deslocada temporariamente para o terminal da Antônio de Carvalho (leia mais abaixo).