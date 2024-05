A partir desta sexta-feira (10), Porto Alegre terá duas linhas de ônibus com destino a Caxias do Sul, na Serra. Em função da inundação na rodoviária da Capital, os veículos partirão do Terminal Antônio de Carvalho, no Bairro Agronomia, que a partir desta quinta (9), passou a ser, de forma provisória, o ponto de partida das linhas Intermunicipais. Os horários e o itinerário das viagens a Caxias ainda não foram divulgados.