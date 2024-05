O alagamento persiste há 20 dias no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre. Para exigir medidas urgentes, moradores bloquearam a freeway no início da tarde desta quarta-feira (22), interrompendo o trânsito temporariamente. No programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, comentou sobre a possibilidade de instalar uma bomba flutuante no bairro, no mesmo estilo dos equipamentos que ajudaram a drenar a água no bairro Sarandi — uma das demandas dos moradores do Humaitá — e a possibilidade de passar canos pela freeway.