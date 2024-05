O nível do Guaíba chegou a 4,58 metros na tarde desta sexta-feira (3), segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic). Os dados foram coletados in loco por agentes do Serviço Geológico do Brasil e do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS), visto que o sistema de medição automática da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que faz esse monitoramento, apresentou problema na noite de quinta-feira (2). Na ocasião, a régua instalada nos armazéns marcava 3m68cm.