O prefeito Sebastião Melo fez uma espécie de resumo das principais ações contra a cheia do Guaíba na cidade, no fim de tarde deste domingo (5), atualizando o status da situação da Capital. Um dos principais pontos da coletiva foi a situação do dique de contenção do Arroio Feijó, na zona norte da Capital. Melo disse mais uma vez que não ocorreu rompimento da estrutura, mas sim extravasamento, que não é mais registrado: