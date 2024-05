A enchente que atinge o Rio Grande do Sul já deixou 55 mortos confirmados, sete óbitos em investigação e mais de 70 pessoas desaparecidas. A cheia dos rios afetou pelo menos 300 cidades no Estado e impactou mais de 800 mil moradores. A tragédia causa também desinformação e disseminação de notícias inverídicas sobre a situação de abastecimento de água, alimentos, combustíveis e energia. As informações são do portal G1.