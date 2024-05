O prefeito Sebastião Melo concedeu uma coletiva no fim da manhã deste sábado (4) para atualizar a situação das inundações que atingem Porto Alegre. A preocupação com os vazamentos do dique do Arroio Feijó, que intensificaram os alagamentos no bairro Sarandi, a ampliação dos pontos de abrigamento, alerta para falta de água e possíveis medidas futuras a serem tomadas estiveram entre as questões abordadas na entrevista realizada no Centro Integrado de Comando da Capital.