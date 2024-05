A situação de regiões densamente populosas da Zona Norte de Porto Alegre é motivo de crescente aflição e indignação. Uma série de fatores hidrológicos e topográficos, descritos na sequência da reportagem, estão impingindo enchente prolongada em parte do Sarandi, no Humaitá e na Vila Farrapos. Há cerca de 20 dias debaixo d’água, vivendo precariamente, alguns deles acampados em vias públicas, moradores do Humaitá protestaram na tarde desta quarta-feira (22). Eles bloquearam parcialmente o sentido Capital-Interior da freeway na altura do quilômetro 94, próxima da Arena do Grêmio. A via foi liberada ainda no período da tarde. Confira abaixo, em esquema de perguntas e respostas, os motivos para a enchente prolongada na região e as possíveis soluções.