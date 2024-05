A prefeitura de Porto Alegre anunciou que a abertura da comporta do portão 11, na zona norte da Capital, nas próximas horas para permitir o escoamento da água que se acumula na região do bairro Humaitá. Moradores realizavam protesto com bloqueio parcial da freeway no sentido Capital-Interior desde o início da tarde desta quarta-feira (22) e reclamavam da falta de medidas para redução do alagamento.