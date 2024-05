A comunidade do Humaitá, em Porto Alegre, foi esquecida pelo poder público. Já são quase 20 dias que a região que abraça a Arena do Grêmio está embaixo d'água e ainda sem previsão de quando as pessoas poderão voltar para as suas casas. Nesta quarta-feira (22), moradores bloquearam parcialmente o sentido Capital-Interior da freeway em protesto.