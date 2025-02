Princípio de incêndio é controlado em restaurante do bairro Menino Deus

Um incêndio atingiu a cozinha de um restaurante localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O fogo teve início às 11h15min desta sexta-feira (14), em uma fritadeira do estabelecimento.

Segundo funcionários que estavam no local, o restaurante ainda não havia sido aberto ao público quando o fogo começou. Porém, cozinheiros já estavam preparando os alimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no segundo andar do prédio e foi rapidamente controlado. Ninguém se feriu.