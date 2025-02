Árvore que caiu em poste de luz na zona norte de Porto Alegre tem indicação para poda desde 2023

Uma árvore caiu em cima de um poste de energia elétrica na tarde desta quinta-feira (13) na Avenida dos Industriários, no bairro Passo d’Areia, zona norte de Porto Alegre. O problema afetou o fornecimento de luz para moradores da região. A árvore havia sido vistoriada em 2023 e recebido indicação para poda.

Equipes da CEEE Equatorial e da prefeitura trabalham no trecho para realizar o conserto. Para que o abastecimento seja normalizado, é necessário conseguir firmar o poste atingido para podar a árvore, retirar os fios e, na sequência, concretar uma nova estrutura para os fios.

De acordo com a CEEE Equatorial, manobras emergenciais foram feitas. No início da tarde, cerca de 870 clientes estavam sem luz. Na parte da noite, eram 284. A previsão é que a energia seja normalizada ainda nesta quinta. A árvore atingiu uma garagem, mas ninguém ficou ferido.

— Começou um estouro, clarão, fumaceira, e eu corri pra janela. Nem vimos que era uma árvore caindo. Aí depois que passou tudo aquilo ali, desligou as luzes, fomos olhar uma árvore, uma imensa árvore ali. Caiu em cima da garagem, amassou meu portão — relata Jorge Maior, 69 anos, morador do prédio próximo da árvore.

Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus), a árvore que caiu havia sido vistoriada em março de 2023 e recebeu indicação para poda. Apesar de estar na fila, o serviço ainda não havia sido feito. Segundo a Smamus, os atendimentos ainda estão atrasados em razão da enchente.

Os moradores da região alegam que já haviam acionado a prefeitura para tratar sobre as árvores da avenida.

— Já falamos várias vezes com a prefeitura, faz mais de 15 anos. Aí a gente chama a prefeitura, vem os engenheiros da prefeitura aqui, avaliam. E a gente tem solicitado pra cortar essas outras aqui, que tem o mesmo perigo. Tem uma guapuruvu aqui, que ela tá inclinada pra cair. Eles alegam que tá aí dentro de um condomínio, dentro do "gradinho", não podem podar — afirma o morador.

Bloqueio durante a manutenção

O serviço para podar a árvore caída e restabelecer a energia provoca bloqueios na Avenida dos Industriários, na altura do número 547, para quem vai em direção à Plínio Brasil Milano.

De acordo com a EPTC, a alternativa é pegar as ruas Dr. Napoleão Laureano, Arroio do Meio, Triunfo, Sady Correa Acunha, Veranópolis e depois retornar para a Industriários.