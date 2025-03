Jardim do Dmae volta a receber feiras gratuitas aos finais de semana

Eventos são realizados aos finais de semana, no espaço localizado na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento. Sofia Lungui / Agencia RBS

Após a temporada de férias, neste domingo (16), o Jardim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) voltou a receber feiras. Os eventos com entrada franca são realizados aos finais de semana, no espaço localizado na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, na Capital.

A programação de 2025 foi aberta com a Feira Vegana de Porto Alegre, com 15 expositores, e com a Feira de Artesanato Belas Artes, com 25 opções de bancas. Gastronomia, bebidas, produtos esotéricos e de autocuidado, moda, brechós e acessórios estão entre os tipos de itens ofertados aos visitantes que passaram pelas feiras neste domingo ensolarado.

A primeira edição do ano foi temática, em alusão ao mês da mulher. Diversas pessoas passearam pelas feiras ao longo do dia. A Feira Vegana de Porto Alegre é beneficente e costuma atrair cerca de 3 mil pessoas por evento, conforme a organizadora, Taís Duranti Pereira, que realiza as atividades mensalmente no Jardim do Dmae desde 2021.

Segundo a coach Claritia Boeira, que passou pelas feiras neste domingo, o evento serviu como oportunidade para conhecer o jardim e passear.

— Eu nunca tinha vindo aqui, essa foi minha primeira vez no jardim, mesmo morando aqui perto. Eu adorei, já gostei muito das coisas que vi, e acho esses eventos bons para o bairro — afirma.

Também foi a estreia de Kaori Tokumoto na feira. A expositora conta que, desde o ano passado, quando sua mãe faleceu, ela quis dar seguimento à tradição da família – eles produzem bolinhos de resíduo de soja, também conhecidos como okara, utilizando tofu orgânico e temperos caseiros.

— Antes a gente só fazia para consumo próprio, para nossa alimentação. Mas percebemos que as pessoas gostavam muito. Meu pai me incentivou e decidi aprender a preparar e fazer para vender. Tem sido muito legal — conta Kaori.

Na feira, também é possível encontrar os tradicionais queijos veganos. É a especialidade da queijaria Do Vale, de Itajaí (SC), por exemplo. A marca produz queijos artesanais de castanha-de-caju curados e fermentados, sem lactose e sem glúten.

Artesanato e autocuidado

As feiras também contam com produtos terapêuticos e de autocuidado, como cremes hidratantes e óleos essenciais para aromaterapia. Também há brechós e produtos institucionais de ONGs de Porto Alegre, como o Patas Dadas.

Entre as bancas de artesanato, não havia quem não notasse o trabalho de Monica Candeloro, que confecciona dioramas. Tratam-se de ambientes em miniatura dentro de quadros, construídos com o uso de diferentes materiais, como papel e biscuit.

— Atrai todo tipo de público. Eu faço tudo sozinha, levo de três a cinco dias para preparar um ambiente. Todo mundo que gosta se encanta, porque é bem feito, com todo o amor e carinho — conta a artesã.

É possível encontrar desde cenários temáticos, como de Harry Potter ou em homenagem a alguma banda de rock, até ambientes personalizados, inspirados no estilo de cada cliente. "Já fiz tudo que tu possa imaginar", diz Monica.