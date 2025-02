Começa obra de conserto do dique da Mathias Velho, em Canoas, que rompeu durante a enchente de maio

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, iniciou as obras para consertar o dique localizado no bairro Mathias Velho. O rompimento da estrutura foi um dos responsáveis pela inundação da cidade em maio de 2024.

Para marcar o início do trabalho, uma visita técnica foi realizada na manhã desta sexta-feira (14), com a participação do prefeito de Canoas, Airton Souza, e de vereadores.

— Este é o ponto mais frágil do sistema de proteção, então decidimos começar por aqui a obra. Serão removidos todos os materiais rochosos colocados de maneira paliativa na inundação, que serão substituídos por argila nova. O objetivo é deixar em condições adequadas para que o dique tenha a impermeabilidade necessária. Será um dique praticamente feito do zero — explicou Victor Hampel, secretário de obras e reconstrução de Canoas.

Essa primeira parte da obra inclui melhorias em um ponto com cem metros de extensão, próximo à casa de bombas seis, vizinha do bairro Mathias Velho, um dos mais afetados pela cheia.

Os estudos para o empreendimento tiveram início em setembro, quando foi escolhida a empresa responsável pela recuperação.

Essa primeira parte da obra deve durar três meses. Depois de pronta, a estrutura terá 6m80cm de altura; antes da enchente, tinha 5m.

Uma novidade será a colocação de geogrelha, um material em forma de grelha, usado para reforçar, estabilizar e filtrar solos.

— É uma estrutura que ajuda o dique a ter mais resistência em uma possível inundação e que dispensa a necessidade de alargamento. Está sendo estudado se outros pontos precisam receber geogrelha — acrescentou o secretário.

Máquinas já estavam no local nas últimas semanas para a realização de projetos de engenharia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Segundo ele, a movimentação de maquinários observada nas últimas semanas nos diques de Canoas foi confundida com o início da elevação das estruturas; eram, porém, a elaboração dos projetos de engenharia antes do início, de fato, das obras.

Para ele, apesar das obras em andamento e outras necessárias, o sistema de proteção municipal é capaz de proteger os moradores.

— Canoas tem diques existentes, ainda que não tenha avançado nas elevações (dos diques). Estamos trabalhando para fechar as rupturas. Não é qualquer inundação que vai entrar na cidade: terá que ser algo histórico a níveis como ocorreu no ano passado. Não estamos desprotegidos — pontuou Hampel.

Após concluída a primeira parte do conserto, o restante do dique da Mathias Velho será melhorado pela Eurovia Construtora LTDA, que receberá R$ 68,5 milhões na empreitada.

Segundo Airton Souza, o município deverá receber R$ 1 bilhão para realizar as obras do sistema de proteção, recursos oriundos dos governos do Estado e Federal.

— Está bem avançada a conversa, já tivemos o compromisso no Ministério das Cidades de que está prestes a chegar (o recurso). Será liberado em etapas. Queremos que sejam validadas as licitações do governo anterior, para não recomeçar todo o processo. Se tivermos êxito com o governo federal na validação das licitações, certamente as obras vão andar rápido — afirmou o prefeito de Canoas.