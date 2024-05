A operação montada para recolocar em funcionamento as estações de bombeamento e de tratamento de água do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, só foi possível graças à formação de uma força-tarefa informal que contou com a prefeitura, companhias de saneamento de outros Estados e empresários locais que se responsabilizaram pela compra de materiais em caráter de urgência e até pela mobilização de um time de mergulhadores. Mais de 40 profissionais do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) e de especialistas de outras partes do país se envolveram nesse trabalho dia e noite.