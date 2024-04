Familiares de pessoas enterradas no cemitério municipal de Alvorada, na Região Metropolitana, pedem ajuda para identificar os corpos que estavam em túmulos que desabaram durante uma chuva na madrugada do último sábado (30). O muro do bloco E desmoronou, e uma lona foi colocada sobre a estrutura. A prefeitura estima que 70 a 90 túmulos foram atingidos.