Não que faltem motivos para querer estar em um dos maiores eventos de inovação da América Latina, mas algumas empresas e entidades vão além e, mais do que enviar uma comitiva a fim de se informar sobre as principais tendências, lançam mão de estandes e eventos paralelos para enriquecer a programação. Conheça a história de três participantes que fazem questão de voltar anualmente, ampliando a rede de conexões e se preparando com antecedência para extrair o melhor do South Summit Brazil.