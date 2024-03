Nos últimos anos, a união de universidades, institutos públicos e privados, empresas e entidades tem gerado resultados importantes e projetos que resultam na atração de talentos e negócios ao Rio Grande do Sul. Em entrevista, o presidente do South Summit, José Renato Hopf, reflete sobre a grandeza do encontro e os desafios de reunir milhares de cabeças pensantes de mais de 80 países.