Evento que coloca Porto Alegre no centro do mapa mundial da tecnologia e da inovação até a próxima sexta-feira (22), o South Summit se consolida também como uma vitrine para parcerias comerciais e oportunidades de negócios. Em três anos, a participação de fundos de investimento cadastrados quase dobrou – de 67, em 2022, para 127, em 2024. Na comparação com os 92 participantes deste segmento no ano passado, o avanço é de 38%.