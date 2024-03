O mundo está diante de uma nova tecnologia de propósito geral, usada em todos os setores da economia e da vida cotidiana. Assim como foi a internet, a Inteligência Artificial (IA) avança nas plataformas digitais e gera mudanças nas relações entre empresas e consumidores. A convite do Grupo RBS, strategic media partner do South Summit, o cofundador da renomada consultoria americana de inovação, disrupção e transformação digital Decoupling.co, Thales Teixeira, vem a Porto Alegre para participar da terceira edição do evento.