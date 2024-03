A terceira edição do South Summit em Porto Alegre deve movimentar a rede hoteleira, além dos setores de bares e restaurantes. O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março, em quatro armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) projeta uma ocupação pouco acima de 85% durante o encontro de inovação — redução de 5% na comparação com 2023.