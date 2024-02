O Rio Grande do Sul estará representado no South Summit por seis startups na competição para alavancar investimentos: quatro de Porto Alegre, uma de Caxias do Sul, na Serra, e outra de Encantado, no Vale do Taquari. O evento ocorre nos dias 20, 21 e 22 de março pelo terceiro ano consecutivo no Cais Mauá, em Porto Alegre.