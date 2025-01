Botafogo anuncia casa de apostas e define maior patrocínio da sua história

Com direito a recorde na história do clube, a direção do Botafogo confirmou seu novo patrocinador. Será a casa de apostas Vbet, que adquiriu a Parimatch, empresa que vinha apoiando o clube carioca nas últimas duas temporadas. O novo acordo é estimado em R$ 55 milhões, o maior valor da história do clube com patrocinador master.

"O patrocínio da Vbet se torna o maior contrato comercial dos 130 anos de história alvinegra", anunciou o clube ao se referir à empresa que estampará o principal espaço do uniforme dos times de futebol masculino e feminin pelos próximos três anos.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, em evento que contou com as presenças de Patrick de Paula, Matheus Nascimento e Raul, jogadores que vão representar o time no início do Campeonato Carioca - a equipe principal deverá entrar em campo no decorrer do Estadual.

"A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial", afirmou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A Vbet apoia outros grandes do futebol internacional, como Arsenal (Inglaterra), Monaco (França), Nice (França), Dínamo de Kiev (Ucrânia) e as seleções da Argentina, Ucrânia e Malta.