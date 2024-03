Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo RBS renova sua parceria com um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do mundo, o South Summit. Como strategic media partner da edição brasileira, que movimentará o Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre 20 e 22 de março, a empresa estará presente com o Estúdio RBS, conteúdos na programação e ampla cobertura editorial.