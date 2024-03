Referência quando o assunto é diversidade no mercado de trabalho e aceleração de carreiras de mulheres, Nancy Wang está em Porto Alegre para participar de eventos sobre empreendedorismo e inovação. A executiva é CEO e fundadora da Advancing Women in Tech (AWIT), organização sem fins lucrativos que acelera carreiras de mulheres na área da tecnologia, com o objetivo de preencher lacunas de diversidade em cargos de liderança.