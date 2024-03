Com vista para o Guaíba, no 18º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, Simone Stülp recebeu a reportagem em seu gabinete, que fica ao lado de uma sala adesivada com a marca do South Summit. Em entrevista, ela abordou as principais ações que o governo do Estado tem feito para manter e atrair empresas no RS, além do olhar para a educação e a formação de estudantes e professores para a inovação.