Você já imaginou chegar no Rio Grande do Sul vindo de outro país, de uma cultura completamente diferente e sem saber falar português? Essa é a realidade de imigrantes que chegam ao RS todos os anos. Segundo o Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra), cerca de 1,3 milhão de imigrantes vivem no Brasil atualmente. No Estado, são mais de 93 mil pessoas.