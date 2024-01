Entre os dias 22 e 26 de janeiro, um grupo de cem venezuelanos chegou às cidades de Frederico Westphalen e Seberi, no norte gaúcho. A entrada tem a ver com a Operação Acolhida, resposta do governo federal ao fluxo de venezuelanos que chegam ao país desde 2018. A estratégia prevê a interiorização e realocação gratuita desses migrantes, que deixam a Venezuela em busca de emprego e um novo recomeço em meio à crise do país vizinho.