Aos 11 anos, Daffine Machado já é uma sensação do skate no Rio Grande do Sul. A menina, moradora da Restinga, bairro da zona sul de Porto Alegre, se destaca no esporte desde pequena. No ano passado, Daffine conquistou o primeiro lugar na modalidade street no Campeonato Gaúcho de Skate, na categoria mirim, e a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, sub-12, o Brasileirinho, que aconteceu em Belém, no Pará.