Para não repetir a já conhecida falta d’água decorrente da falta de luz nos dias mais críticos do verão, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fez a contratação por 90 dias de seis geradores e três transformadores. Trata-se de uma estratégia da prefeitura para tentar garantir o serviço em uma das regiões que mais sofrem com desabastecimentos em Porto Alegre.