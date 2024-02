Após chegar aos 37 centímetros no sábado (10) e motivar um alerta do Dmae, o Guaíba voltou a subir e restabeleceu um nível considerado normal para o período. Na manhã desta terça-feira (13), a régua no Cais Mauá marcava 70 centímetros, conforme a Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.