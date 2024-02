Uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul provoca mudanças no tempo em quase todo o Estado nesta terça-feira (13). A temperatura cai e o vento úmido que vem do mar aumenta a nebulosidade e a instabilidade. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, na Campanha, na Região Central e no Litoral, o sol aparece pouco entre muitas nuvens. Nas outras regiões, o sol predomina pela manhã, mas à tarde ocorrem pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas.