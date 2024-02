O segundo dia de Carnaval no Rio Grande do Sul em 2024 é marcado pelo forte calor e abafamento que causa desconforto por conta circulação de ar quente. Termômetros na região metropolitana chegaram a apontar 40°C neste domingo (11) mas, oficialmente, o recorde de temperatura do ano não foi ultrapassado. Segundo a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, a marca oficial foi de 33,4°C, por volta das 14h.