A remoção de árvores e galhos caídos no Parque da Redenção seguirá até o fim da semana. Essa é a expectativa do secretário de Serviços Urbanos (SMSurb) de Porto Alegre, Marcos Felipi Garcia. Na última sexta-feira (26), a prefeitura concluiu a limpeza de vias públicas que estavam obstruídas e iniciou no mesmo dia a limpeza do parque. Nesta segunda-feira (29) teve início o trabalho no Parque Moinhos de Vento, o Parcão.