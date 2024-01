Lugares que divertem crianças de Porto Alegre e de outras cidades há décadas, as pracinhas do Parque Farroupilha, a Redenção, são sinônimo de alegria, com brinquedos coloridos sob a sombra das árvores, como um contraponto aos atuais passatempos de jogos virtuais. No entanto, frequentadores reclamam de fata de conservação e a prefeitura iniciará uma revitalização dos espaços a partir da próxima segunda-feira (15).