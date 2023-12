Criado para oferecer a crianças negras, durante as férias escolares, um mergulho em atividades afrorreferenciadas, planejadas e conduzidas também por pessoas negras, o Kilombinho de Verão chega a sua segunda edição precisando de R$ 41 mil para ser viabilizado. Sob a supervisão do coletivo Associação Mães Pretas, da Capital, o projeto deve ocorrer de 8 a 19 de janeiro, no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, no bairro Partenon, e terá 40 participantes.