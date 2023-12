Ela é quase que uma Mamãe Noel, mas em vez de um trenó puxado por renas, pilota um caminhão rodotrem de 30 metros. O veículo não passa despercebido pela personalização em rosa. Pela janela, ela joga sacolas com itens básicos para quem está andando nos acostamentos das estradas do Brasil. Por vezes, o presente é mais do que um auxílio em forma de alimentos e roupas, ela oferece a oportunidade de voltar para casa.