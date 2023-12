Euforia generalizada ocupou os corredores e a sala de recreação do 10º andar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) na manhã desta sexta-feira (22) quando voluntários vestidos como Papai Noel e duendes apareceram do lado de fora das janelas. Pequenas mãos acenavam e tocavam o vidro para dar boas-vindas aos alpinistas que desciam de rapel o prédio da instituição, por volta das 10h20min. Logo depois, os ilustres visitantes circularam pelas áreas pediátricas, entregando presentes para 200 crianças internadas, de diferentes idades.