No Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, um ensaio fotográfico cheio de fofura clicou os bebês que estão na UTI Neonatal da unidade. A sessão foi conduzida pela fotógrafa Andreia Boff Seron. Os trajes tiveram a confecção do Criare Atelie. A ação foi organizada pelas equipes da UTI Neonatal e de Comunicação e Marketing e reuniu 11 bebês.