O reality show de danças tradicionais gaúchas Desafio Farroupilha revela, neste ano, histórias de superação e heroísmo, uma referência à tragédia das enchentes no Vale do Taquari em setembro deste ano. A série é exibida às sextas-feiras no Jornal do Almoço, pela RBS TV. O jornalista Giovani Grizotti é responsável pela produção, roteiro e direção.