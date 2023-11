Na próxima semana, empreendedores por trás de 10 iniciativas criadas nas periferias gaúchas vão decolar do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Todos eles com duas passagens. Uma, física, com destino à edição nacional da Expo Favela Innovation, que será realizada na cidade de São Paulo, nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro. Outra, simbólica, para um voo pelo mundo dos negócios e da inovação.