Ocorre neste sábado (25), no Salão de Atos da Pucrs, o FLFeztival, evento voltado ao segmento de empreendedorismo e negócios do Rio Grande do Sul. O encontro contará com série de palestras e painéis, abordando temas do universo empresarial, tais como modelos de empreendimentos, estratégias de vendas, marketing e gestão.