A Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) divulgou, nesta semana, o Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE) 2023. Das 126 universidades avaliadas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) ocupa o 5º lugar na classificação geral. Em 2021, a instituição também foi considerada a melhor universidade privada do ranking, ficando em 14ª na posição geral.