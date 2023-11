Adriana Barbosa se tornou uma das maiores referências sobre empreendedorismo negro no Brasil. CEO da plataforma PretaHub, também foi idealizadora e preside o Instituto Feira Preta, evento anual que ocorre desde 2002. Em 2020, foi reconhecida como a primeira mulher negra entre os Inovadores Sociais do Mundo no Ano, pelo Fórum Econômico Mundial, e, em 2022, considerada uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea. À coluna, Adriana falou sobre seu início como empreendedora, detalhou o processo de criação da Feira Preta e da PretaHub, e também pontuou alguns dos principais desafios para o fomento do empreendedorismo negro e feminino no Brasil. O assunto é obrigatório no mês da consciência negra, mas necessário todos os dias no Brasil para superar a insustenbilidade da economia que está entre as 10 maiores, mas tem uma das 10 maiores desigualdades no mundo.