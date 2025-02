Grupo de origem russa investe R$ 46 milhões para duplicar produção de fertilizantes em Rio Grande

Empresa pretende atingir 12% de participação no mercado gaúcho de fertilizantes até 2028. Eurochem / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Comprada em 2022 pela Eurochem, empresa de origem russa com sede na Suíça, a Fertilizantes Heringer vai ampliar sua fábrica em Rio Grande, com investimento de R$ 46 milhões.

Até setembro, a unidade vai praticamente dobrar sua capacidade de produção, de 250 mil para 480 mil toneladas de fertilizante por ano, com a instalação de uma segunda linha de misturadores.

A obra deve movimentar cerca de 150 trabalhadores na região. Após a conclusão, serão abertas cerca de 50 vagas de emprego, aumentando para 200 a quantidade de funcionários na fábrica em Rio Grande.

Conforme o diretor-presidente da Eurochem na América do Sul, o gaúcho Gustavo Horbach, a empresa tem 3,8% de participação no mercado de fertilizantes do Estado, enquanto a média em outras regiões é de cerca de 12%. O grupo pretende atingir esse patamar no Rio Grande do Sul até 2028.

— O fato é que, mesmo muito depreciada pela recuperação judicial, a Heringer tem ativos muito bons e muito bem localizados. Somado ao potencial de venda por conta da pujança do agronegócio gaúcho, vimos que era necessário estudar um incremento na produção.

A Heringer entrou com pedido de recuperação judicial em 2019. A empresa somava dívida de quase R$ 3 bilhões e teve de suspender a operação em nove unidades no país, incluindo uma em Rio Grande e outra em Porto Alegre — que segue desativada.

A reestruturação da fábrica do Litoral Sul ocorreu em 2022, quando a Eurochem comprou 51,48% do capital social da Heringer por R$ 554,5 milhões. Em 2023, o grupo adquiriu mais 28,49% da Heringer, chegando a quase 80% do total de ações, por cerca de R$ 230 milhões.

Desde 2016 no Brasil, a Eurochem já investiu cerca de US$ 3 bilhões (R$ 17,5 bilhões na cotação atual) no país. Segundo Horbach, um aporte para retomada da unidade de Porto Alegre está em estudo.

— Durante a recuperação oficial, antes da nossa aquisição, muitos equipamentos foram tirados de Porto Alegre e levados para outras fábricas da Heringer. Temos o terreno e uma estrutura de concreto lá, mas a retomada só deve fazer sentido se conseguirmos conectar com a fábrica de Rio Grande.

Para se fortalecer ainda mais na Região Sul, a Eurochem vai reativar uma unidade da Heringer em Paranaguá, no Paraná, com investimento de cerca de R$ 40 milhões.

*Colaborou João Pedro Cecchini