Gaúchos vão poder acompanhar dados do mercado de trabalho em site do Estado

Vendedor de comércio varejista é a ocupação com maior volume de empregados formais no Rio Grande do Sul.

O Monitor das Profissões do Rio Grande do Sul vai mostrar um retrato regional da dinâmica do emprego. Será possível visualizar, por exemplo, o número de trabalhadores por ocupação, recortes de gênero, média salarial por profissão, distribuição de empregos por setor e nível de escolaridade dos trabalhadores, com filtragem por municípios e regiões (veja detalhes abaixo).