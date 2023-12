É euforia o sentimento da diarista Gabriela Valente, 40 anos, depois da final da Expo Favela Innovation, realizada na cidade de São Paulo, no último final de semana. Entre mais de 200 empreendedores, ela, que criou a Gabi Valente Soluções, uma escola para capacitar diaristas, no bairro Restinga, em Porto Alegre, foi uma das escolhidas para o top 10 do Brasil.