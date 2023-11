A Rede Brasil Afroempreendedor (Reafro), em parceria com uma operadora de crédito, a Imembuí Microfinanças, lançou uma linha de crédito para apoiar os empreendedores negros a desenvolver seus negócios. No Brasil, os empreendedores negros correspondem a 52% dos donos de negócios. Esse número equivale a cerca de 15,2 milhões que se autodeclaram pretos ou pardos, de acordo com levantamento feito pelo Sebrae com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do terceiro trimestre de 2023.