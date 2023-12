Cerca de três semanas depois de enfrentar a maior enchente da história de Eldorado do Sul, que atingiu 60% da cidade, moradores do município da Região Metropolitana ainda enfrentam dificuldades para se recuperar das perdas, reconstruir a vida e superar traumas. Apesar de o nível do Rio Jacuí ter baixado, as marcas nas paredes das casas permanecem, lembrando a altura que a água atingiu e o drama vivido no mês passado.