Um novo levantamento da prefeitura de Eldorado do Sul, município da Região Metropolitana, aponta que o prejuízo causado pelas chuvas de novembro foi de R$ 235 milhões. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, João Carlos Ferreira, dos 39 mil habitantes do município, mais de 24 mil foram afetadas de alguma maneira pela enchente do Rio Jacuí – aproximadamente 60% dos moradores registraram algum tipo de dano.